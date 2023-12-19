Адамян Арус Амбарцумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1924
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1924
Отец: Адамян Амбарцум
Бракосочетание
1939
Рождение ребёнка
02.02.1944
Сын: Овакимян Юрик Андраникович
Отец ребёнка: Овакимян Андраник Овсепович
Рождение ребёнка
?.02.1946
Сын: Овакимян Шурик Андраникович
Отец ребёнка: Овакимян Андраник Овсепович
Рождение ребёнка
1947
Сын: Овакимян Сурик Андраникович
Отец ребёнка: Овакимян Андраник Овсепович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Овакимян Лаура Андраниковна
Отец ребёнка: Овакимян Андраник Овсепович
Рождение ребёнка
11.01.1955
Дочь: Овакимян Анаит Андраниковна
Отец ребёнка: Овакимян Андраник Овсепович
Берд, Община Берд, Тавушская область
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Овакимян Алвард Андраниковна
Отец ребёнка: Овакимян Андраник Овсепович