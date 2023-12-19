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Адамян Арус Амбарцумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1924

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1924

Отец: Адамян Амбарцум

Мать: Меликян Екатерина (Катинга)

Бракосочетание
1939

Муж: Овакимян Андраник Овсепович

Рождение ребёнка
02.02.1944

Сын: Овакимян Юрик Андраникович

Отец ребёнка: Овакимян Андраник Овсепович

Рождение ребёнка
?.02.1946

Сын: Овакимян Шурик Андраникович

Отец ребёнка: Овакимян Андраник Овсепович

Рождение ребёнка
1947

Сын: Овакимян Сурик Андраникович

Отец ребёнка: Овакимян Андраник Овсепович

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Овакимян Лаура Андраниковна

Отец ребёнка: Овакимян Андраник Овсепович

Рождение ребёнка
11.01.1955

Дочь: Овакимян Анаит Андраниковна

Отец ребёнка: Овакимян Андраник Овсепович

Берд, Община Берд, Тавушская область
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Овакимян Алвард Андраниковна

Отец ребёнка: Овакимян Андраник Овсепович

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