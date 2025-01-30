Мукалина (Рыбина) Луиза Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1941
Отец: Рыбин Григорий Иванович
Мать: Рыбина Федора Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мукалин Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
1976
Сын: Мукалин Константин Юрьевич
Отец ребёнка: Мукалин Юрий Васильевич