Мукалина (Рыбина) Луиза Григорьевна 31.01.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мукалина (Рыбина) Луиза Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1941

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1941

Отец: Рыбин Григорий Иванович

Мать: Рыбина Федора Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мукалин Юрий Васильевич

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мукалин Юрий Васильевич

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
1976

Сын: Мукалин Константин Юрьевич

Отец ребёнка: Мукалин Юрий Васильевич

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область

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