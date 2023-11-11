Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Иванович
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1876
Отец ребёнка: Иван