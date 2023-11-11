Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1876

Сын: Малов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван

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