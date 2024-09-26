Бучнев Тимофей Федотов
Место рожденияс. Лысые Горы, Беломестная слобода, Тамбовская губерния
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Бучнев Федот Григорьев
Мать: Бучнева Анна Никифорова
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Бучнева Афимья
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Бучнева Афимья
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Бучнева Афимья
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Бучнева Афимья
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Бучнева) Агафья Тимофеева
Мать ребёнка: Бучнева Афимья
Смерть
Неизвестно