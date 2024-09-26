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Бучнев Тимофей Федотов

Место рождения

с. Лысые Горы, Беломестная слобода, Тамбовская губерния

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Бучнев Федот Григорьев

Мать: Бучнева Анна Никифорова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Бучнев Трофим Тимофеев

Мать ребёнка: Бучнева Афимья

Рождение ребёнка
1817

Сын: Бучнев Данила Тимофеев

Мать ребёнка: Бучнева Афимья

Рождение ребёнка
1818

Сын: Бучнев Михаил Тимофеев

Мать ребёнка: Бучнева Афимья

Рождение ребёнка
1820

Сын: Бучнев Семён Тимофеев

Мать ребёнка: Бучнева Афимья

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Бучнева) Агафья Тимофеева

Мать ребёнка: Бучнева Афимья

Смерть
Неизвестно

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