Мамеева (Казакова) Екатерина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения16.11.1851
Дата смерти28.05.1918
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1851
Отец: Казаков Тимофей Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Куляшева (Мамеева) Степанида Степановна
Отец ребёнка: Мамеев Степан Ефимович
Рождение ребёнка
04.01.1875
Отец ребёнка: Мамеев Степан Ефимович
Рождение ребёнка
05.04.1877
Отец ребёнка: Мамеев Степан Ефимович
Рождение ребёнка
06.12.1880
Сын: Мамеев Николай Степанович
Отец ребёнка: Мамеев Степан Ефимович
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Мамеев Степан Ефимович
Смерть
28.05.1918