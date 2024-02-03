Мамеева (Казакова) Екатерина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамеева (Казакова) Екатерина Тимофеевна

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Место рождения

Андреевский, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

16.11.1851

Дата смерти

28.05.1918

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1851

Отец: Казаков Тимофей Васильевич

Мать: не указана

Андреевский, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамеев Степан Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Куляшева (Мамеева) Степанида Степановна

Отец ребёнка: Мамеев Степан Ефимович

Яровский, Бийский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
04.01.1875

Сын: Мамеев Макар Степанович

Отец ребёнка: Мамеев Степан Ефимович

Яровский, Бийский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
05.04.1877

Сын: Мамеев Иван Степанович

Отец ребёнка: Мамеев Степан Ефимович

Яровский, Бийский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
06.12.1880

Сын: Мамеев Николай Степанович

Отец ребёнка: Мамеев Степан Ефимович

Яровский, Бийский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1883

Сын: Мамеев Семён Степанович

Отец ребёнка: Мамеев Степан Ефимович

Яровский, Бийский округ, Сибирский край
Смерть
28.05.1918
Андреевский, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край

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