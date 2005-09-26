Афонина (Лобаненко) Ольга Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина (Лобаненко) Ольга Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1956

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1956

Отец: Лобаненко Егор Андреевич

Мать: Лобаненко Анна Ивановна

Бракосочетание
26.06.1976

Муж: не указан

Рождение ребёнка
28.01.1978

Сын: Третьяков Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Третьяков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
18.06.1980

Дочь: Юшкеева Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Третьяков Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Михаил Николаевич

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