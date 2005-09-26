Афонина (Лобаненко) Ольга Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1956
Отец: Лобаненко Егор Андреевич
Мать: Лобаненко Анна Ивановна
Бракосочетание
26.06.1976
Муж: не указан
Рождение ребёнка
28.01.1978
Сын: Третьяков Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Третьяков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
18.06.1980
Дочь: Юшкеева Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Третьяков Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно