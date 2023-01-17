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Стефан Автономов

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Место рождения

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.10.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1853

Отец: Автоном Харитонов

Мать: Анфиса Петрова

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
28.10.1853
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.11.1872

Жена: Соловьева Дарья Аверьянова

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.09.1875

Сын: Захар Стефанов

Мать ребёнка: Соловьева Дарья Аверьянова

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.11.1878

Сын: Павел Стефанов

Мать ребёнка: Соловьева Дарья Аверьянова

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1880

Дочь: Марфа Стефанова

Мать ребёнка: Соловьева Дарья Аверьянова

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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