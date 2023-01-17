Стефан Автономов
Место рождения
Дата рождения28.10.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1853
Отец: Автоном Харитонов
Мать: Анфиса Петрова
Крещение
28.10.1853
Бракосочетание
12.11.1872
Рождение ребёнка
03.09.1875
Сын: Захар Стефанов
Мать ребёнка: Соловьева Дарья Аверьянова
Рождение ребёнка
04.11.1878
Сын: Павел Стефанов
Мать ребёнка: Соловьева Дарья Аверьянова
Рождение ребёнка
27.06.1880
Дочь: Марфа Стефанова
Мать ребёнка: Соловьева Дарья Аверьянова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно