Стражников Пётр Кириллович
мужской, родился 1893, Саратовская губерния
умер Неизвестно, Шелаболиха, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край
ОтецСтражников КириллНеизвестно г.р.
Дети
Стражников Николай Яковлевич1925 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Стражников Кирилл
Мать: не указана
Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Слабожанникова (Стражникова) Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Стражникова (Стражников) Мария Арсентьевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Стражников Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Стражникова (Стражников) Мария Арсентьевна
Смерть
Неизвестно
Шелаболиха, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край