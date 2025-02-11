Стражников Пётр Кириллович 1893 — найти родственников по фамилии на Familio

Стражников Пётр Кириллович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1893, Саратовская губерния

умер Неизвестно, Шелаболиха, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край

Отец
Стражников КириллНеизвестно г.р.
Дети
Слабожанникова (Стражникова) Анастасия Петровна1918 г.р.
Стражников Николай Яковлевич1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Стражников Кирилл

Мать: не указана

Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Слабожанникова (Стражникова) Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Стражникова (Стражников) Мария Арсентьевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Стражников Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Стражникова (Стражников) Мария Арсентьевна

Смерть
Неизвестно
Шелаболиха, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край

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