Орлов Андрей Александрович
мужской, родился Неизвестно
ОтецОрлов Александр ПавловичНеизвестно г.р.
МатьОрлова Антонина АндреевнаНеизвестно г.р.
Дети
Орлов Иван Андреевич01.05.1982 г.р.
Барканова Марина Андреевна18.11.1986 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орлова (Юрина) Марина Анатольевна
Рождение ребёнка
01.05.1982
Сын: Орлов Иван Андреевич
Мать ребёнка: Орлова (Юрина) Марина Анатольевна
Рождение ребёнка
18.11.1986
Дочь: Барканова Марина Андреевна
Мать ребёнка: Орлова (Юрина) Марина Анатольевна