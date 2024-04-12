Мельников Роман Петрович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Мельников Петр Дмитриевич
Бракосочетание
06.06.1905 ст.
Кабаклы, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.06.1905 ст.
Дочь: Параскева Романовна
Мать ребёнка: Мельникова Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.02.1907 ст.
Мать ребёнка: Мельникова Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.07.1910 ст.
Дочь: Анна Романовна
Мать ребёнка: Мельникова Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
31.10.1912 ст.
Дочь: Мельникова Анастасия Романовна
Мать ребёнка: Мельникова Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.04.1914 ст.
Сын: Мельников Георгий Романович
Мать ребёнка: Мельникова Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.08.1918 ст.
Дочь: Наталья Романовна
Мать ребёнка: Мельникова Федосья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно