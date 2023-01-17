Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

1745

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1687 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Иван Фомич

Отец ребёнка: Фома Пименович

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Марина Фоминична

Отец ребёнка: Фома Пименович

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Захар Фомич

Отец ребёнка: Фома Пименович

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Захар Фомич

Отец ребёнка: Фома Пименович

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Ефим Фомич

Отец ребёнка: Фома Пименович

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома Пименович

Место жительства
Неизвестно
Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1745
Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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