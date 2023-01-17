Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смерти1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Иван Фомич
Отец ребёнка: Фома Пименович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Марина Фоминична
Отец ребёнка: Фома Пименович
Рождение ребёнка
1736
Сын: Захар Фомич
Отец ребёнка: Фома Пименович
Рождение ребёнка
1737
Сын: Захар Фомич
Отец ребёнка: Фома Пименович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Ефим Фомич
Отец ребёнка: Фома Пименович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома Пименович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1745