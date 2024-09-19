Генералов Михаил Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГенералов Михаил Никифорович

Генералов Михаил Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Генералов Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Генералова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Генералова) Ида Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Генералова) Зоя Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1916

Дочь: Соловьева (Генералова) Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Генералова Ольга Васильевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.