Генералов Михаил Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Генералов Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Генералова) Ида Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Генералова) Зоя Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1916
Дочь: Соловьева (Генералова) Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Генералова Ольга Васильевна
Смерть
Неизвестно