Диденко Майя Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДиденко Майя Григорьевна

Диденко Майя Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1964

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глинский Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глинская Виктория Ивановна

Отец ребёнка: Глинский Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глинский Олег Александрович

Отец ребёнка: Глинский Александр Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close