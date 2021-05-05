Диденко Майя Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глинская Виктория Ивановна
Отец ребёнка: Глинский Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глинский Олег Александрович
Отец ребёнка: Глинский Александр Иванович