Яркина Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яркина Анна Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1927

Дочь: Киреева Александра Егоровна

Отец ребёнка: Яркин Егор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Яркин Егор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яркина Варвара Егоровна

Отец ребёнка: Яркин Егор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яркина Ксения Егоровна

Отец ребёнка: Яркин Егор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яркин Егор Андреевич

Смерть
1974
Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
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