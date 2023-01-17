Яркина Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1927
Дочь: Киреева Александра Егоровна
Отец ребёнка: Яркин Егор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Яркин Егор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яркина Варвара Егоровна
Отец ребёнка: Яркин Егор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яркина Ксения Егоровна
Отец ребёнка: Яркин Егор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яркин Егор Андреевич
Смерть
1974
Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область