Михаил Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимофей Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874 ст.
Сын: Фокий Михайлович
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1877 ст.
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1888 ст.
Сын: Козьма Михайлович
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Михайловна
вдова в 1897 г
Смерть
Неизвестно