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Михаил Тимофеевич

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Место рождения

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофей Васильевич

Мать: не указана

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1874 ст.

Сын: Фокий Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Лопатин Федор Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1888 ст.

Сын: Козьма Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Михайловна

вдова в 1897 г
Смерть
Неизвестно
Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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