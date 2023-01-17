Носов Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Носов Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1928
Мать ребёнка: Носова Татьяна Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Носова Татьяна Иосифовна
Смерть
?.11.1941
Носов Иван Егорович Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: Московская обл., Коробовский р-н, д. Волосунино Дата призыва: 27.08.1941 Коробовский РВК, Московская обл., Коробовский р-н Воинское звание... Показать все