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Носов Иван Егорович

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Место рождения

Волосунино, Шатура, Московская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1904 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Носов Егор

Мать: не указана

Волосунино, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
10.08.1928

Сын: Носов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Носова Татьяна Иосифовна

Волосунино, Шатура, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носова Татьяна Иосифовна

Смерть
?.11.1941
Носов Иван Егорович Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: Московская обл., Коробовский р-н, д. Волосунино Дата призыва: 27.08.1941 Коробовский РВК, Московская обл., Коробовский р-н Воинское звание... Показать все
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