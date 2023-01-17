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Щербинин Григорий Алексеевич

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Место рождения

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1803

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Щербинин Алексей Михайлович

Мать: не указана

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Щербинин Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Щербинин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Щербинина Лукерья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Сын: Щербинин Лаврентий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Сын: Щербинин Евтифей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербинина Екатерина Ильинична

Смерть
1845
Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
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