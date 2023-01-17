Щербинин Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Щербинин Алексей Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Щербинин Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Щербинин Иван Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Щербинина Лукерья Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Щербинин Лаврентий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Щербинин Евтифей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1845