Безуглая Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.08.1926
Сын: Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Безуглый Андрей
Балаклея , Харьковская область , Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Безуглый Андрей
Балаклея , Харьковская область , Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безуглый Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Безуглый Андрей
Балаклея , Харьковская область , Украина
Смерть
Неизвестно
город Чита