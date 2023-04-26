Безуглая Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безуглая Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1926

Сын: Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Безуглый Андрей

Балаклея , Харьковская область , Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Безуглый Андрей

Балаклея , Харьковская область , Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безуглый Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Безуглый Андрей

Балаклея , Харьковская область , Украина
Смерть
Неизвестно
город Чита
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