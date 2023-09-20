Гноев Тимофей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гноев Тимофей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1673 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Гноев Григорий Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Гноев Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
кучеосыпной мастер
Смерть
Неизвестно
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