Амрахов Ахмедпаша Амрахович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Амрахов Амрах
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назифат Ахмедпашаевна
Мать ребёнка: Амрахова (Гамидулаева) Халумага
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза Ахмедпашаевна
Мать ребёнка: Амрахова (Гамидулаева) Халумага
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амрахов Азмудин Ахмедпашаевич
Мать ребёнка: Амрахова (Гамидулаева) Халумага
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миная Ахмедпашаевна
Мать ребёнка: Амрахова (Гамидулаева) Халумага
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амрахов Играм Ахмедпашаевич
Мать ребёнка: Амрахова (Гамидулаева) Халумага
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Несрединова (Амрахова) Малина Ахмедпашаевна
Мать ребёнка: Амрахова (Гамидулаева) Халумага
Рождение ребёнка
01.06.1962
Сын: Амрахов Амрах Ахмедпашаевич
Мать ребёнка: Амрахова (Гамидулаева) Халумага
Смерть
Неизвестно