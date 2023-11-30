Амрахов Ахмедпаша Амрахович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амрахов Ахмедпаша Амрахович

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Место рождения

Карчаг, Сулейман-Стальский муниципальный район, Республика Дагестан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Амрахов Амрах

Мать: не указана

Карчаг, Сулейман-Стальский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назифат Ахмедпашаевна

Мать ребёнка: Амрахова (Гамидулаева) Халумага

Карчаг, Сулейман-Стальский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза Ахмедпашаевна

Мать ребёнка: Амрахова (Гамидулаева) Халумага

Карчаг, Сулейман-Стальский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амрахов Азмудин Ахмедпашаевич

Мать ребёнка: Амрахова (Гамидулаева) Халумага

Карчаг, Сулейман-Стальский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миная Ахмедпашаевна

Мать ребёнка: Амрахова (Гамидулаева) Халумага

Карчаг, Сулейман-Стальский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амрахов Играм Ахмедпашаевич

Мать ребёнка: Амрахова (Гамидулаева) Халумага

Карчаг, Сулейман-Стальский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Несрединова (Амрахова) Малина Ахмедпашаевна

Мать ребёнка: Амрахова (Гамидулаева) Халумага

Карчаг, Сулейман-Стальский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
01.06.1962

Сын: Амрахов Амрах Ахмедпашаевич

Мать ребёнка: Амрахова (Гамидулаева) Халумага

Карчаг, Сулейман-Стальский муниципальный район, Республика Дагестан
Смерть
Неизвестно

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