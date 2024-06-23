Анастасия Никитина Около 1769 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анастасия Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

1828

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антип Гаврилов

Рождение ребёнка
1788

Сын: Валдайский Михаил Антипов

Отец ребёнка: Антип Гаврилов

Чижово, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Валдайский Семен Антипов

Отец ребёнка: Антип Гаврилов

Чижово, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ильина (Валдайская) Аксинья Антипова

Отец ребёнка: Антип Гаврилов

Чижово, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Сучкова (Валдайская) Прасковья Антипова

Отец ребёнка: Антип Гаврилов

Чижово, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1809 ст.

Сын: Валдайский Родион Антипов

Отец ребёнка: Антип Гаврилов

Чижово, Фрязино, Московская область
Смерть
1828

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