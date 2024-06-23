Анастасия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смерти1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антип Гаврилов
Рождение ребёнка
1788
Сын: Валдайский Михаил Антипов
Отец ребёнка: Антип Гаврилов
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Антип Гаврилов
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ильина (Валдайская) Аксинья Антипова
Отец ребёнка: Антип Гаврилов
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Сучкова (Валдайская) Прасковья Антипова
Отец ребёнка: Антип Гаврилов
Рождение ребёнка
01.04.1809 ст.
Сын: Валдайский Родион Антипов
Отец ребёнка: Антип Гаврилов
Смерть
1828