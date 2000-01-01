София Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Герасим Павлов
Отец ребёнка: Павел Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Васильев
Место жительства
Неизвестно
деревня Задорожье (Коритна), Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно