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Мурова Екатерина Иоановна

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Место рождения

Луизино, Ропшинская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

11.05.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1882

Отец: Johann

Мать: Maria

Луизино, Ропшинская волость, Петергофский уезд
Kuusoja / Луизино
Бракосочетание
25.02.1907

Муж: Муру Абрам Захарович

Рождение ребёнка
18.06.1910

Дочь: Хильма

Отец ребёнка: Муру Абрам Захарович

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Löytysi / Левдузи
Рождение ребёнка
20.02.1912

Сын: Муру Тойво

Отец ребёнка: Муру Абрам Захарович

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Löytysi / Левдузи
Рождение ребёнка
08.01.1916

Сын: Муров Николай Абрамович

Отец ребёнка: Муру Абрам Захарович

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Löytysi / Левдузи
Рождение ребёнка
19.12.1917

Сын: Муров Виктор

Отец ребёнка: Муру Абрам Захарович

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Löytysi / Левдузи
Смерть
Неизвестно
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