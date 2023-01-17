Мурова Екатерина Иоановна
Место рождения
Дата рождения11.05.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1882
Kuusoja / Луизино
Бракосочетание
25.02.1907
Муж: Муру Абрам Захарович
Рождение ребёнка
18.06.1910
Дочь: Хильма
Отец ребёнка: Муру Абрам Захарович
Löytysi / Левдузи
Рождение ребёнка
20.02.1912
Сын: Муру Тойво
Отец ребёнка: Муру Абрам Захарович
Löytysi / Левдузи
Рождение ребёнка
08.01.1916
Отец ребёнка: Муру Абрам Захарович
Löytysi / Левдузи
Рождение ребёнка
19.12.1917
Сын: Муров Виктор
Отец ребёнка: Муру Абрам Захарович
Löytysi / Левдузи
Смерть
Неизвестно