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Кравченко Дмитрий Федорович

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Место рождения

Мурафа, Харківська область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Кравченко Федор Никитич

Мать: Степанида Григорьевна

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Кравченко Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Софья Архиповна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Кравченко Поликарп Дмитриевич

Мать ребёнка: Софья Архиповна

Шаровка, Харківська область
Смерть
Неизвестно
Мурафа, Харківська область
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