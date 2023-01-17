Кравченко Дмитрий Федорович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Кравченко Федор Никитич
Мать: Степанида Григорьевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Кравченко Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Софья Архиповна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Кравченко Поликарп Дмитриевич
Мать ребёнка: Софья Архиповна
Шаровка, Харківська область
Смерть
Неизвестно