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Басков Владимир Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1959

Дата смерти

02.01.2010

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1959

Отец: Басков Анатолий Васильевич

Мать: Баскова (Блытова) Нина Егоровна

Рождение ребёнка
08.04.1985

Сын: Басков Кирилл Владимирович

Мать ребёнка: Баскова (Силаева) Мария Ивановна

Бракосочетание
16.06.1985

Жена: Баскова (Силаева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
24.12.1991

Дочь: Гаман Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Баскова (Силаева) Мария Ивановна

Смерть
02.01.2010

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