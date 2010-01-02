Басков Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1959
Дата смерти02.01.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1959
Рождение ребёнка
08.04.1985
Сын: Басков Кирилл Владимирович
Мать ребёнка: Баскова (Силаева) Мария Ивановна
Бракосочетание
16.06.1985
Рождение ребёнка
24.12.1991
Дочь: Гаман Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Баскова (Силаева) Мария Ивановна
Смерть
02.01.2010