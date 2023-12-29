Кривальцевич Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривальцевич Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривальцевич МальчЫк Андреевич

Мать ребёнка: Кривальцевич Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривальцевич Владислав Андреевич

Мать ребёнка: Кривальцевич Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривальцевич София Андреевна

Мать ребёнка: Кривальцевич Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривальцевич Ольга Николаевна

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