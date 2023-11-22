Василий Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Архип Федоров
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.02.1877
Дочь: Никитина Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Лучна Приезжево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно