Василий Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Архип Федоров

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.02.1877

Дочь: Никитина Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Лучна Приезжево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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