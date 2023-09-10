Юдакова (Шаргаева) Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдакова (Шаргаева) Анна Никитична

Юдакова (Шаргаева) Анна Никитична

Место рождения

Иозефовка, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Шаргаев Никита Исаевич

Мать: Шаргаева Дарья Ефимовна

Иозефовка, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юдаков Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юдаков Семен

Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдаков Семен

жили с мужем в Москве, Ховрино
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.