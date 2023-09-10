Юдакова (Шаргаева) Анна Никитична
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Шаргаев Никита Исаевич
Мать: Шаргаева Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юдаков Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юдаков Семен
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юдаков Семен
жили с мужем в Москве, Ховрино
Смерть
Неизвестно