Иванов Василий Афанасьевич 01.01.1859 — найти родственников по фамилии на Familio

Иванов Василий Афанасьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 01.01.1859, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Иванов Кипкаев Афанасий Перес. В 1851 Г. Егоров26.04.1826 г.р.
Мать
Иванова Кипкаева Ирина Перес. В 1851 Г. Герасимова Федорова1825 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1859

Отец: Иванов Кипкаев Афанасий Перес. В 1851 Г. Егоров

Мать: Иванова Кипкаева Ирина Перес. В 1851 Г. Герасимова Федорова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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