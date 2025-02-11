Иванов Василий Афанасьевич
мужской, родился 01.01.1859, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецИванов Кипкаев Афанасий Перес. В 1851 Г. Егоров26.04.1826 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1859
Отец: Иванов Кипкаев Афанасий Перес. В 1851 Г. Егоров
Мать: Иванова Кипкаева Ирина Перес. В 1851 Г. Герасимова Федорова
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно