Ирина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1662

Дата смерти

После 1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1702 г.р.
Около 1704 г.р.
Около 1705 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1662

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Андрей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Упоминание
Около 1719
Баланьино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 115 об лист. Деревня Баланьино. Ямская жена, вдова, Ирина Леонтьевна, 57 лет. У неё дети Василий, 15 лет, Андрей, 14 лет, Ксения, 17 лет. 1719г
Смерть
После 1724
Баланьино, Шуйский район, Северный край

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