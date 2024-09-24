Ирина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1662
Дата смертиПосле 1724
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1662
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1702
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1705
Сын: Андрей Иванович
Отец ребёнка: не указан
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 115 об лист. Деревня Баланьино. Ямская жена, вдова, Ирина Леонтьевна, 57 лет. У неё дети Василий, 15 лет, Андрей, 14 лет, Ксения, 17 лет. 1719г
Смерть
После 1724