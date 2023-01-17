юрченко Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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юрченко Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1839 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1870 и 1871

Дочь: Токарева Дарья Матвеевна

Отец ребёнка: Валивахин Матвей Антонович

Пены, Беловский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валивахин Матвей Антонович

Смерть
Неизвестно
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