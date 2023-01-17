Шмелев Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмелев Василий Петрович

Шмелев Василий Петрович

avatar

Место рождения

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

14.08.1869 ст.

Пол

Мужской

Отец

До 1783 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Шмелев Петр

Мать: не указана

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Крещение
1800
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1800 по 14.08.1869 ст.
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
С 1800 по 14.08.1869 ст.
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Гражданство
С 1800 по 14.08.1869 ст.
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Россия
Бракосочетание
Между 1816 и 1825

Жена: Шмелева Анастасия Ивановна

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Шмелев Федор Васильевич

Мать ребёнка: Шмелева Анастасия Ивановна

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
14.08.1869 ст.
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Похороны
16.08.1869 ст.
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close