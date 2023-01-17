Шмелев Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти14.08.1869 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Шмелев Петр
Мать: не указана
Крещение
1800
Место жительства
С 1800 по 14.08.1869 ст.
Работа или профессия
С 1800 по 14.08.1869 ст.
Гражданство
С 1800 по 14.08.1869 ст.
Россия
Бракосочетание
Между 1816 и 1825
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Шмелева Анастасия Ивановна
Смерть
14.08.1869 ст.
Похороны
16.08.1869 ст.