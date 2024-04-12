Иванов Трофим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Трофим Васильевич

Иванов Трофим Васильевич

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Иванов Василий Романович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Иванов Василий Трофимович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Иванов Артемий Трофимович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Иванов Денис Трофимович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1831
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close