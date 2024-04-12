Иванов Трофим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Иванов Василий Романович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1791
Сын: Иванов Василий Трофимович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1795
Сын: Иванов Артемий Трофимович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: ?
Смерть
1831
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область