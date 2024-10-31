Логинов Яков (Iаков) Анисимович
Место рожденияЕнисейская г-ия, Ачинский уезд, Березовская волость, д. Ершово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Логинов Анисим
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
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Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Логинова) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Логинова Марина Андреяновна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Логинова Марина Андреяновна
Рождение ребёнка
11.08.1879
Мать ребёнка: Логинова Марина Андреяновна
Рождение ребёнка
08.04.1881
Сын: Логинов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Логинова Марина Андреяновна
Рождение ребёнка
07.05.1883
Дочь: (Логинова) Гликерья Яковлевна
Мать ребёнка: Логинова Марина Андреяновна
Смерть
Неизвестно