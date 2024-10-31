Логинов Яков (Iаков) Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Яков (Iаков) Анисимович

Место рождения

Енисейская г-ия, Ачинский уезд, Березовская волость, д. Ершово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Логинов Анисим

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
krasmun.krasarh.ru
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Марина Андреяновна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Логинова) Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Логинова Марина Андреяновна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Логинов Евграф Яковлевич

Мать ребёнка: Логинова Марина Андреяновна

Рождение ребёнка
11.08.1879

Сын: Логинов Иоанн Яковлевич

Мать ребёнка: Логинова Марина Андреяновна

Рождение ребёнка
08.04.1881

Сын: Логинов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Логинова Марина Андреяновна

Рождение ребёнка
07.05.1883

Дочь: (Логинова) Гликерья Яковлевна

Мать ребёнка: Логинова Марина Андреяновна

Смерть
Неизвестно

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