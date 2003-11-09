Савицкая (Шипка) Стефания Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савицкая (Шипка) Стефания Михайловна

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Место рождения

Осинники, Осинниковский, Кемеровская область

Дата рождения

09.08.1950

Дата смерти

09.11.2003

Пол

Женский

Добавил:

SM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1950

Отец: Шипка Михаил Федорович

Мать: Шипка Анна Ильевна

Осинники, Осинниковский, Кемеровская область
Бракосочетание
21.10.1970

Муж: Савицкий Анатолий Тимофеевич

Рождение ребёнка
12.03.1973

Сын: Савицкий Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Савицкий Анатолий Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савицкий Анатолий Тимофеевич

Смерть
09.11.2003
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