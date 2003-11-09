Савицкая (Шипка) Стефания Михайловна
Место рождения
Дата рождения09.08.1950
Дата смерти09.11.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1950
Отец: Шипка Михаил Федорович
Мать: Шипка Анна Ильевна
Бракосочетание
21.10.1970
Рождение ребёнка
12.03.1973
Сын: Савицкий Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Савицкий Анатолий Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.04.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савицкий Анатолий Тимофеевич
Смерть
09.11.2003