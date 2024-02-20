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Семенов Петр Авдеевич

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Место рождения

Украинская ССР, Херсонская обл., Генический р-н, с. Ново-Ивановка

Дата рождения

10.05.1926

Дата смерти

16.06.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1926

Отец: Семенов Авдей Петрович

Мать: Семенова Прасковья Давыдовна

Украинская ССР, Херсонская обл., Генический р-н, с. Ново-Ивановка
Военная служба
23.03.1944
СССР Херсонская обл. Гениченский РВК
призван на воинскую службу
Военная служба
С 23.03.1944 по 15.04.1944
СССР г. Ленинград
Ленинградский фронт ПВО 52-ой запасной арт. Полк минометчик
Военная служба
С 20.04.1944 по 09.06.1945
СССР г. Ленинград
54 отдельная зенитно – артиллерийская бригада. Наводчик
Бракосочетание
До 1949

Жена: Семенова Татьяна Петровна

Демобилизация
28.01.1950
Бракосочетание
После 1961

Жена: Семенова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
05.05.1962

Сын: Семенов Александр Петрович

Мать ребёнка: Семенова Лидия Васильевна

Смерть
16.06.1992
Россия, Краснодарский край Усть-Лабинский р-н пос.Вимовец
Похороны
Неизвестно
Россия, Краснодарский край Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
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