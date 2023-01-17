Белякова (Авдеева) Елизавета
Место рождения
Дата рождения08.04.1897
Дата смерти02.05.1980
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1897
Отец: Авдеев Сергей
Мать: Авдеева Евдокия
Рождение ребёнка
1922
Сын: Беляков Сергей
Отец ребёнка: Беляков Николай
Рождение ребёнка
23.01.1928
Дочь: Калинина Татьяна
Отец ребёнка: Беляков Николай
Чулпаново, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.05.1980
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область