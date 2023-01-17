Белякова (Авдеева) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова (Авдеева) Елизавета

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Место рождения

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.04.1897

Дата смерти

02.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1897

Отец: Авдеев Сергей

Мать: Авдеева Евдокия

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1922

Сын: Беляков Сергей

Отец ребёнка: Беляков Николай

Рождение ребёнка
23.01.1928

Дочь: Калинина Татьяна

Отец ребёнка: Беляков Николай

Чулпаново, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.05.1980
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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