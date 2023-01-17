Уткина Матрена Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина Матрена Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Уткин Иван Антонович

Отец ребёнка: Уткин Антон Семенович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Уткин Петр Антонович

Отец ребёнка: Уткин Антон Семенович

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Уткин Василий Антонович

Отец ребёнка: Уткин Антон Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
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