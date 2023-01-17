Уткина Матрена Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Уткин Иван Антонович
Отец ребёнка: Уткин Антон Семенович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Уткин Петр Антонович
Отец ребёнка: Уткин Антон Семенович
Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Уткин Антон Семенович
Работа или профессия
Неизвестно