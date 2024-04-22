Праводелов Степан Аристархович
Место рождения
Дата рожденияС 1836 по 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1836 по 1837
Отец: Арист Никитин
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Анна Степанова
Рождение ребёнка
С 1872 по 1873
Сын: Праводелов Варнава Стефанович (Степанович)
Мать ребёнка: Мария Львова
Восприемник
27.10.1873
Крещение Параскевы (дочери Степана Львова и Татьяны Ивановой) МК 56-13-47-29об-30
Рождение ребёнка
11.01.1875
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Мария Львова
Восприемник
20.09.1876
Крещение Иоанна (сын Василия Кирилова и Евдокии Егоровой)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Праводелов Аркадий Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Львова
Смерть
Неизвестно