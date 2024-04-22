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Праводелов Степан Аристархович

Место рождения

Нагорново, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

С 1836 по 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1836 по 1837

Отец: Арист Никитин

Мать: не указана

Нагорново, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Анна Степанова

Мать ребёнка: не указана

Нагорново, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
С 1872 по 1873

Сын: Праводелов Варнава Стефанович (Степанович)

Мать ребёнка: Мария Львова

Нагорново, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
27.10.1873
Крещение Параскевы (дочери Степана Львова и Татьяны Ивановой) МК 56-13-47-29об-30
Рождение ребёнка
11.01.1875

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Мария Львова

Нагорново, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
20.09.1876
Крещение Иоанна (сын Василия Кирилова и Евдокии Егоровой)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Праводелов Аркадий Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Львова

Нагорново, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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