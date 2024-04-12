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Шестаков Григорий Антонович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Шестаков Антон Васильевич

Мать: Кряквина Софья Павловна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Шестаков Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Шестакова Пелагея Андреевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Шестаков Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Шестакова Пелагея Андреевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Шестаков Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Шестакова Пелагея Андреевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Шестаков Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Шестакова Пелагея Андреевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.01.1864

Дочь: Домна Григорьевна

Мать ребёнка: Шестакова Пелагея Андреевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Пелагея Андреевна

Смерть
Неизвестно
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