Шестаков Григорий Антонович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Шестаков Антон Васильевич
Мать: Кряквина Софья Павловна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Шестаков Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Шестакова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Шестаков Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Шестакова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Шестаков Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Шестакова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Шестаков Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Шестакова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
11.01.1864
Дочь: Домна Григорьевна
Мать ребёнка: Шестакова Пелагея Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно