Пачежерцева (Муравьева ) (Муравьева) Мастрида (Мария) Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Сын: Пачежерцев Галактион Киприянович
Отец ребёнка: Пачежерцев Киприян Лазаревич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Пачежерцев Даниил Киприянович
Отец ребёнка: Пачежерцев Киприян Лазаревич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Пачежерцева) Марина Киприяновна
Отец ребёнка: Пачежерцев Киприян Лазаревич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Пачежерцев Иван Киприянович
Отец ребёнка: Пачежерцев Киприян Лазаревич
Смерть
Неизвестно