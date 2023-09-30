Пачежерцева (Муравьева ) (Муравьева) Мастрида (Мария) Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пачежерцева (Муравьева ) (Муравьева) Мастрида (Мария) Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Муравьев Семен Иванович

Мать: Муравьева Ламбина Фекла Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пачежерцев Киприян Лазаревич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Пачежерцев Галактион Киприянович

Отец ребёнка: Пачежерцев Киприян Лазаревич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Пачежерцев Даниил Киприянович

Отец ребёнка: Пачежерцев Киприян Лазаревич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Пачежерцева) Марина Киприяновна

Отец ребёнка: Пачежерцев Киприян Лазаревич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Пачежерцев Иван Киприянович

Отец ребёнка: Пачежерцев Киприян Лазаревич

Смерть
Неизвестно

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