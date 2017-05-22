Пухарев Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1993
Отец: не указан
Рождение ребёнка
22.05.2017
Дочь: Копылова Алина Николаевна
Мать ребёнка: Копылова Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
01.12.2021
Дочь: Копылова Ульяна Александровна
Мать ребёнка: Копылова Дарья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копылова Дарья Сергеевна