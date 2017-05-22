Пухарев Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пухарев Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1993

Отец: не указан

Мать: Турдиева Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
22.05.2017

Дочь: Копылова Алина Николаевна

Мать ребёнка: Копылова Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
01.12.2021

Дочь: Копылова Ульяна Александровна

Мать ребёнка: Копылова Дарья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Дарья Сергеевна

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