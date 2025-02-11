Карташева Мария Трофимовна
женский, родилась 1811
умерла 28.05.1889, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Супруги
Карташев Василий Алексеевич1813 г.р.
Дети
Карташев Дорофей Васильевич30.05.1835 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1835
Сын: Карташев Дорофей Васильевич
Отец ребёнка: Карташев Василий Алексеевич
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.05.1889
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область