Карташева Мария Трофимовна 1811 — найти родственников по фамилии на Familio

Карташева Мария Трофимовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1811

умерла 28.05.1889, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Супруги
Карташев Василий Алексеевич1813 г.р.
Дети
Карташев Дорофей Васильевич30.05.1835 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
30.05.1835

Сын: Карташев Дорофей Васильевич

Отец ребёнка: Карташев Василий Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
28.05.1889
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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