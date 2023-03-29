Мартынюк Нина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1962
Отец: Аилой Антон
Рождение ребёнка
02.04.1981
Дочь: Бочкарева Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Мартынюк Сергей Ефимович
Рождение ребёнка
11.02.1985
Дочь: Осадчая Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Мартынюк Сергей Ефимович
Рождение ребёнка
05.08.1992
Дочь: Щурова Наталья
Отец ребёнка: Мартынюк Сергей Ефимович