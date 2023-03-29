Мартынюк Нина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынюк Нина Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1962

Пол

Женский

Добавил:

НЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1962

Отец: Аилой Антон

Мать: Татарчук Аксенея Андреевна

Рождение ребёнка
02.04.1981

Дочь: Бочкарева Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Мартынюк Сергей Ефимович

Рождение ребёнка
11.02.1985

Дочь: Осадчая Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Мартынюк Сергей Ефимович

Рождение ребёнка
05.08.1992

Дочь: Щурова Наталья

Отец ребёнка: Мартынюк Сергей Ефимович

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