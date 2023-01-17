Аминова Зарема Рафаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аминова Зарема Рафаиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1981

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.2015

Сын: Мухамедзянов Ранэль Радикович

Отец ребёнка: Мухамедзянов Радик Рамильевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.2019

Сын: Мухамедзянов Ролан Радикович

Отец ребёнка: Мухамедзянов Радик Рамильевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухамедзянов Радик Рамильевич

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