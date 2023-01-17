Аминова Зарема Рафаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.2015
Сын: Мухамедзянов Ранэль Радикович
Отец ребёнка: Мухамедзянов Радик Рамильевич
Рождение ребёнка
19.07.2019
Сын: Мухамедзянов Ролан Радикович
Отец ребёнка: Мухамедзянов Радик Рамильевич
Бракосочетание
Неизвестно