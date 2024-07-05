Седова Александра Васильевна До 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Седова Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1878

Дата смерти

После 1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1872 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1893

Муж: Седов-Федосеев Николай Ильич

Рождение ребёнка
23.06.1894 ст.

Дочь: Седова Аграфена Николаевна

Отец ребёнка: Седов-Федосеев Николай Ильич

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Седов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Седов-Федосеев Николай Ильич

Смерть
После 1898

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