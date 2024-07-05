Седова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1878
Дата смертиПосле 1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1893
Рождение ребёнка
23.06.1894 ст.
Дочь: Седова Аграфена Николаевна
Отец ребёнка: Седов-Федосеев Николай Ильич
Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1898
Отец ребёнка: Седов-Федосеев Николай Ильич
Смерть
После 1898