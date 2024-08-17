Метелева Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Метелëв Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Метелëв Михаил
Рождение ребёнка
14.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Метелëв Михаил
Смерть
Неизвестно