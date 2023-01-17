Гинцбург Давид Горациевич
Место рождения
Дата рождения17.07.1857
Дата смерти04.01.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1877 по 1910
Смерть
04.01.1910