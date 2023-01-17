Гинцбург Давид Горациевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гинцбург Давид Горациевич

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Место рождения

Каменец-Подольск, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край

Дата рождения

17.07.1857

Дата смерти

04.01.1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменец-Подольск, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Место жительства
С 1877 по 1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
04.01.1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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