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Сергеев Никифор Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1873 г.р.

Дети

1902 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Сергеев Никифор Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева (Смирнова) Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева (Смирнова) Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева (Смирнова) Марфа Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева (Смирнова) Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
02.04.1902

Сын: Сергеев Виктор Никифорович

Мать ребёнка: Сергеева (Смирнова) Марфа Никифоровна

1902-1906
Смерть
1937

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