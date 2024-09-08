Сергеев Никифор Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1937
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Сергеев Никифор Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1902
Сын: Сергеев Виктор Никифорович
Мать ребёнка: Сергеева (Смирнова) Марфа Никифоровна
1902-1906
Смерть
1937