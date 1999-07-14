Моисеев Максим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеев Максим Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моисеев Александр Петрович

Мать: Елецкая Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
14.07.1999

Дочь: Моисеева Полина Максимовна

Мать ребёнка: Моисеева Оксана Евгеньевна

Рождение ребёнка
06.05.2013

Дочь: Моисеева Милана Максимовна

Мать ребёнка: Моисеева Оксана Евгеньевна

Рождение ребёнка
15.11.2020

Дочь: Моисеева Элина Максимовна

Мать ребёнка: Моисеева Оксана Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеева Оксана Евгеньевна

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