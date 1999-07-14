Моисеев Максим Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1999
Дочь: Моисеева Полина Максимовна
Мать ребёнка: Моисеева Оксана Евгеньевна
Рождение ребёнка
06.05.2013
Дочь: Моисеева Милана Максимовна
Мать ребёнка: Моисеева Оксана Евгеньевна
Рождение ребёнка
15.11.2020
Дочь: Моисеева Элина Максимовна
Мать ребёнка: Моисеева Оксана Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно